Письмо родителей Овечкину: «700-й гол – хорошая цифра. Но будем ждать 900-й. Можно из фантастики представить и 1000 голов»

Татьяна и Михаил Овечкины, родители нападающего Александра, подготовили открытое письмо по случаю его 700-го гола в .

«Наш Санька!

Мы не пропускаем ни одного твоего матча. Сейчас мы находимся на даче в Подмосковье. Но всегда включаем телевизор, когда играют «Кэпиталc». Хоть в три часа ночи, хоть в пять утра. Мы привыкли к такому режиму на протяжении всей твоей карьеры, когда находимся в России. А когда прилетаем в Вашингтон, то сами идем на стадион. Там совсем другие ощущения. Если самочувствие позволит, то снова прилетим. Но и дома хорошо, и вот на даче мы видели твой 700-й гол.

Мы тебе всегда говорим: «Саша, ты просто играй в хоккей, а голы всегда придут. Свое ты забьешь». Мы не удивляемся твоим 700 шайбам. Ты молодец.

700-й гол – хорошая цифра. Но будем ждать 900-й. Можно из фантастики представить и 1000 голов. Но мы на такой вопрос всегда отвечаем журналистам: «Не считайте шайбы. Пусть парень играет в свое удовольствие. У него все хорошо получается. И надо продолжать в том же духе».

Саша, ты всегда играешь с большим вдохновением и желанием. И тебе очень помогает семья. А это самое главное в жизни. Мы очень довольны и счастливы, что у тебя прекрасная понимающая жена, растет очаровательный классный пацан Сережа. И он, наверное, тоже станет спортсменом. Какие-то задатки уже видны. Малыш очень подвижный. Хочет, чтобы вокруг него было как можно больше мячей. И уже спит с клюшкой.

Сережа очень похож на тебя в детстве. Усидеть не может, такой живчик. Твоя маленькая копия. Мы видим, как ты очень любишь сына. А когда Настя приводит Сережу на матч или тренировку «Вашингтона», он сразу кричит: «Папа! Папа!» Или мчится к телевизору, когда показывают хоккей с твоим участием.

Важно и то, что в твоей команде очень хороший микроклимат. Все помогают друг другу на площадке и в жизни. В игре каждый вносит свой вклад – от тренеров до хоккеистов. Это ведь коллективный вид спорта. Жадничать тут не надо.

Все сотрудники в клубе добродушные, хорошие, профессиональные. Каждый делает свою работу. Никогда мы там не видели ни зависти, ни злости. Владелец «Кэпиталс» всегда идет навстречу каждому игроку, относится с большим пониманием. Мы ему благодарны. Леонсис – глава вашей большой хоккейной семьи.

Мы помним каждый твой гол. Вот как в детстве, когда вы с «Русью» играли, то шайба по воздуху летела. А ты с лету ударил по ней, шайба отскочила ото льда и попала в сетку. Это было нечто! Ты еще по детям выделялся хорошей спортивной злостью, стремлением к победе. Даже когда твоя детская команда уступала, кто-то не расстраивался. А ты сидел на лавочке и плакал: «Как же так? Мы проиграли…» Вот такая страсть у тебя была и есть к хоккею.

Любовь к спорту – вот что важно, а не эти цифры. Чем 700 лучше, чем 699? Главное – здоровье, и пусть все удачно складывается в карьере и в жизни. А травмы обходят стороной.

Важна любовь. А мы знаем, какой ты добрый, и всех любишь. Продолжаешь великое дело, прославляя российский хоккей во всем мире – как Ларионов, Фетисов, Федоров… У нас на даче лежат большие коробки. В них детская хоккейная форма. Когда ты приезжаешь в Россию, то даришь ее начинающим хоккеистам.

Уже третий год в Красногорске проходит Кубок Овечкина при поддержке правительства Московской области, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, министра спорта Романа Игоревича Терюшкова. На этот раз ждем команды даже из Словакии, Чехии, Америки… Очень много подарков, призов. И мы видим, как у ребят горят глаза, когда их награждает Овечкин. Как они хотят быть похожими на тебя.

Санька, мы тебя поздравляем! Желаем, чтобы сбылись все мечты. Пусть получается все, как ты хочешь. И карьера продолжается еще долго. Ты заслужил все эти голы. Они пришли вместе с большим трудом. И пусть получится побить рекорд Уэйна Гретцки. Это будет на века!

Целуем тебя и крепко обнимаем.

Твои мама и папа».

У Овечкина – 700 голов в НХЛ! Быстрее забивал только Гретцки