Ягр об Овечкине: «Даже рекорд Гретцки под угрозой. Овечкин с ним справится, если сохранит страсть»

Бывший нападающий «Питтсбурга», «Вашингтона» и «Рейнджерс» Яромир Ягр заявил, что форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин способен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в .

На счету легендарного канадца 894 шайбы в регулярных чемпионатах. Ягр занимает третье место в истории с 766 голами. Овечкин в субботу забросил свою 700-ю шайбу, он сейчас на восьмой строчке.

«Уезжая играть в Россию [в 2008-м], я понимал, что вряд ли добавлю кое-какие цифры в историю НХЛ. Но это касается не только меня. Я думаю, даже рекорд под угрозой.

Если Овечкин останется в НХЛ и сохранит ту же страсть к игре, то он, я думаю, справится [с рекордом Гретцки]. Рекорды ведь существуют, чтобы их бить, верно? А Овечкин всегда был хоккеистом, делавшим максимум для своей команды и победы, так что он бы этого заслуживал.

Огромный талант, которым он располагает в плане забивания голов – большой плюс. И я думаю, это хорошая ролевая модель для других хоккеистов.

Он сумел приспособиться к игровому стилю. И не важно, каким хоккей был десять лет назад и каков он сейчас, у него получалось приспосабливаться. Даже меня удивляло, как он это делал.

Я не верил, что Овечкин будет доминировать в такой степени. У него был какой-то период времени, когда, как я думал, его ожидал медленный спад, но затем совершенно внезапно случился какой-то разворот, он начал подниматься обратно, работать и играть на команду. И его уровень игры тоже возрос», – поделился мыслями Ягр.