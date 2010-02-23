Евгений Малкин: «Овечкин – русская машина, он никогда не останавливается»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался по поводу 700-й шайбы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.
«Во-первых, поздравляю. Мы знаем, что он потрясающий игрок. Он никогда не останавливается.
Мне нравится его игра. Он как русская машина. Не останавливайся», – сказал Малкин.
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