Евгений Малкин: «Овечкин – русская машина, он никогда не останавливается»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался по поводу 700-й шайбы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в .

«Во-первых, поздравляю. Мы знаем, что он потрясающий игрок. Он никогда не останавливается.

Мне нравится его игра. Он как русская машина. Не останавливайся», – сказал Малкин.

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