Овечкин о 700-м голе: «Очень рад войти в «клуб». Двигаемся дальше»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал гол в ворота «Нью-Джерси» (2:3).
Россиянин забросил 700-ю шайбу в НХЛ.
«Довольно-таки хороший пас от Кузи, я бросил, и шайба попала в сетку от штанги.
Теперь это позади, поэтому мы двигаемся дальше. Очень рад войти [в «клуб 700»], там отличная компания», – заявил Овечкин.
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