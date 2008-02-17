Каменский, Якушев, Прохоров и Жамнов получили квартиры в Ташкенте за поддержку развития хоккея в Узбекистане

Известные в прошлом хоккеисты Валерий Каменский, , Виталий Прохоров и Алексей Жамнов получили квартиры в одном из элитных жилых комплексов в центре Ташкента по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Напомним, на церемонии открытия арены в Ташкенте Мирзиеев поручил мэрии города выделить квартиры известным советским и российским хоккеистам, которые поддержали развитие этого вида спорта в республике.



«Всегда рад приезжать в Ташкент, мы видим, что хоккей здесь развивается, есть долгосрочная программа. Мы рады оказывать любую помощь в ее реализации», – сказал Каменский.

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