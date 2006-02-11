Михаил Анисин: «Если «Хумо» примут в КХЛ, это будет достойный ответ «Сиэтлу» в НХЛ»

Нападающий «Хумо» Михаил Анисин поделился впечатлениями от выступления в клубе из Узбекистана.

– О «Хумо» в России не очень хорошо известно.

– И напрасно. Новый президент Узбекистана задал вектор на Россию, у нас амбициозный клуб, который взял курс на КХЛ. «Хумо-Арена», вмещающая 12 500 зрителей, – однозначно лучшая в ВХЛ и, на мой взгляд, войдет в топ-5 в КХЛ.

Кстати, у нас много болельщиков и в России. Во всех городах страны и прежде всего в Москве на матчи приходят наши поклонники. На мой взгляд, если «Хумо» примут в КХЛ, то это будет достойный ответ «Сиэтлу», через год вступающему в НХЛ.

– Что скажете об уровне ВХЛ?

– На удивление плотная лига, где с лидерами порой проще, чем с аутсайдерами.

– Где играть сложнее – в ВХЛ или КХЛ?

– Мне кажется, в ВХЛ. Здесь все бьются, играют не столько на классе, сколько за счет характера, амбиций, результативность не такая высокая, как в КХЛ. Плюс сложная для любой лиги с 34 командами логистика, в КХЛ она объективно проще, – сказал Анисин.

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