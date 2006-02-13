NBC уволил Реника за шутки о коллегах с сексуальным подтекстом: «Я очень разочарован и зол»

Канал NBC уволил хоккейного эксперта Джереми Реника.

«Сегодня я очень разочарован и зол. Я не вернусь на NBC. Несмотря на разочарование, я также благодарен за то, что у меня была возможность поделиться своей любовью, страстью, своими знаниями об игре с миллионами людей, миллионами болельщиков, и за это я благодарю вас.

Я ухожу ненадолго. Я вернусь еще лучше, буду еще более мотивирован. Я видел вашу поддержку, благодарю вас от всего сердца», – сказал Реник.

Напомним, в декабре канал отстранил бывшего игрока НХЛ за шутки о коллегах с сексуальным подтекстом.

В подкасте Spittin ‘Chiclets Реник обсуждал отпуск в Португалии, который провел в компании жены Трейси и ее подруги Кэтрин Таппен, также работающей на NBC. Он пошутил насчет возможности того, что они занимались сексом втроем. Также Реник назвал «красавчиком» другого своего коллегу, тоже бывшего игрока НХЛ, Патрика Шарпа.

Напомним, Реник работал экспертом на NBC с 2010 года.

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