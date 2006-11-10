Бывший игрок НХЛ Джереми Реник в эфире WSCR рассказал удивительную историю, как он пил пиво и играл в гольф с Майклом Джорданом в день матча между «Чикаго» и .

«Помню, как Джордан сказал мне: «Встречаемся рано утром в Sunset Ridge, пройдем 18 лунок».

Мы сыграли один раунд, я выиграл у него пару тысяч долларов и собирался уйти. В тот день «Буллс» встречались с «Кливлендом», поэтому я думал, что Джордан тоже уходит, уже было 10 часов. Но он сказал: «Нет, давай сыграем еще раз».

Итак, набрав полную сумку льда и пива Coors Light, мы снова вышли на поле. Мы прошли еще 18 лунок, я выиграл у него еще пару тысяч долларов. В итоге мы весь день пили пиво, и Джордан поехал из Sunset Ridge прямиком на стадион играть матч. Я пошутил, что сейчас позвоню своему букмекеру и все деньги, которые выиграл у Джордана, поставлю на «Кливленд».

А он говорит: «Спорим, что мы выиграем 20 очков и я наберу более 40?» Я говорю: «По рукам». Этот негодяй выходит, набирает 52 очка и они выигрывают +26» – рассказал Реник.

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