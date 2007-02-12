Третьяк об участии клубов КХЛ в ЛЧ: «Главное, чтобы сборная не страдала при этом»

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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно возможного участия клубов КХЛ в хоккейной Лиге чемпионов.

«Федерация не может на кого-то давить и заставить принять определенное решение. Если клубы изменят позицию, то ФХР со своей стороны сделает для них все возможное. На мой взгляд, международные матчи – это всегда очень интересно и для болельщиков, и для самих хоккеистов. Команды демонстрируют разный стиль хоккея, поэтому противостояние наших и иностранных команд интригует и непосредственно с хоккейной точки зрения.

Я сам 13 раз выигрывал Кубок чемпионов, когда выступал за ЦСКА. Так что если в будущем клубы КХЛ решат присоединиться к турниру, то от этого только выиграют. Главное, чтобы при этом не страдала сборная. Ведь календарь получается очень насыщенным», – сказал Третьяк.

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