Брагин вошел в штаб Кудашова в сборной России. Он будет совмещать с работой в молодежке

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин будет совмещать свою работу с постом старшего тренера сборной России.
Федерация хоккея России сообщила, что он займет новый пост вместе со своим помощником Александром Бойковым.
Штаб сборной России в обновленном виде, согласно релизу ФХР:
Глава штаба – Роман Ротенберг;
Главный тренер – Алексей Кудашов;
Старший тренер – Валерий Брагин;
Старший тренер – Алексей Жамнов;
Тренер – Александр Бойков;
Тренер вратарей – Рашит Давыдов;
Тренер по физподготовке – Александр Трошин.
В таком виде штаб будет работать на Шведских играх, ближайшем этапе Евротура. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.