Брагин вошел в штаб Кудашова в сборной России. Он будет совмещать с работой в молодежке

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин будет совмещать свою работу с постом старшего тренера сборной России.

Федерация хоккея России сообщила, что он займет новый пост вместе со своим помощником Александром Бойковым.

Штаб сборной России в обновленном виде, согласно релизу ФХР:

Глава штаба – Роман Ротенберг;

Главный тренер – Алексей Кудашов;

Старший тренер – Валерий Брагин;

Старший тренер – Алексей Жамнов;

Тренер – Александр Бойков;

Тренер вратарей – Рашит Давыдов;

Тренер по физподготовке – Александр Трошин.

В таком виде штаб будет работать на Шведских играх, ближайшем этапе Евротура. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.

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