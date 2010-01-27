Брагин вошел в штаб Кудашова в сборной России. Он будет совмещать с работой в молодежке

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин будет совмещать свою работу с постом старшего тренера сборной России.

Федерация хоккея России сообщила, что он займет новый пост вместе со своим помощником .

Штаб сборной России в обновленном виде, согласно релизу :

Глава штаба – Роман Ротенберг;

Главный тренер – ;

Старший тренер – Валерий Брагин;

Старший тренер – ;

Тренер – Александр Бойков;

Тренер вратарей – ;

Тренер по физподготовке – Александр Трошин.

В таком виде штаб будет работать на Шведских играх, ближайшем этапе . Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.