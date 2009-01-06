Владислав Третьяк: «Довольны работой Ларионова и Хабибулина»

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил работу тренеров молодежной сборной России Игоря Ларионова и .

«Надо с ними поговорить о том, что они думают о своей работе. Мы довольны хорошей работой и того, и другого.

Как дальше сложатся отношения, будем в Москве решать после переговоров с ними», – сказал Третьяк.

Ларионов и Хабибулин были включены в тренерский штаб за месяц до чемпионата мира – 30 ноября.

Ларионов помогал главному тренеру Валерию Брагину, отвечая за большинство и атаку, а Хабибулин стал тренером вратарей.

Россия проиграла Канаде финал МЧМ. Игра была наша – сами отдали 😥