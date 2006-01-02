Роман Ротенберг: «Россия побеждает под давлением. Это хороший показатель»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил победу молодежной сборной России над командой Швейцарии (3:1) в матче 1/4 финала МЧМ-2020.

«Команда одержала победу в тяжелейшей борьбе, сделала еще один важный шаг вперед. Все боролись, бились за каждый миллиметр льда, никто не хотел уступать. Проявили русский характер.

Поздравляем всех с победой, благодарим болельщиков за поддержку. Команда чувствует это, особенно в сегодняшнем матче, когда пришлось ехать в другой город. Когда команда побеждает под давлением, это хороший для нас показатель.



Команда сейчас поедет в Остраву, где начнет подготовку к полуфиналу. Сборная России никогда не выбирает соперников, мы играем на победу в каждом матче и с любым соперником.

Сейчас главное – восстановиться и набраться сил на полуфинал», – заявил Ротенберг.

Россия – в полуфинале МЧМ! Мы досмотрели игру до конца, но это было непросто