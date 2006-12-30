Марченко после 1:3 от США: «Вчера отдали много эмоций. Некоторые сорвали голос. Но это не оправдание»

Теги молодежная сборная России судьи молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Кирилл Марченко Оливер Вальстром Чемпионат.com Хоккей

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Марченко высказался касательно матча с командой США (1:3).

«Где-то не хватило сил. Эмоционально не до конца настроились, потому что вчера отдали много эмоций [в матче с Канадой]. Некоторые парни сорвали голос. Но это не оправдание.

Должны были выходить и играть в свой хоккей. В принципе мы это и делали, но не хватило реализации и хладнокровности.

США – Россия – это как дерби. Всегда идут стычки, удары исподтишка. Это нормально. Это игра.

Удар Вальстрома? Это дело судьи. Он подъехал и сказал, что ничего не было. Врезал и врезал, надо было играть дальше.

Не знаю, что сказать по поводу большинства. Будем работать. Стараемся, где-то не залетает в последний момент», – дал комментарии хоккеист.

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