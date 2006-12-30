Марченко после 1:3 от США: «Вчера отдали много эмоций. Некоторые сорвали голос. Но это не оправдание»

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Марченко высказался касательно матча с командой США (1:3).

«Где-то не хватило сил. Эмоционально не до конца настроились, потому что вчера отдали много эмоций [в матче с Канадой]. Некоторые парни сорвали голос. Но это не оправдание.

Должны были выходить и играть в свой хоккей. В принципе мы это и делали, но не хватило реализации и хладнокровности.

США – Россия – это как дерби. Всегда идут стычки, удары исподтишка. Это нормально. Это игра.

Удар Вальстрома? Это дело судьи. Он подъехал и сказал, что ничего не было. Врезал и врезал, надо было играть дальше.

Не знаю, что сказать по поводу большинства. Будем работать. Стараемся, где-то не залетает в последний момент», – дал комментарии хоккеист.

Американцам проиграли тренеры. Не хватило плана Б и большинства