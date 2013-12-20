Ротенберг о матче СКА – ЦСКА на «Газпром Арене»: «Это мероприятие масштаба страны»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча против (0:1) на футбольной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Армейское дерби проходило в четверг, было сложнее собрать людей, чем на матче сборной в воскресенье. Мы должны понимать, что этот матч – расширение нашей аудитории. Сюда пришли люди, которые ранее на хоккей вообще не ходили. Это мероприятие масштаба страны.

По спонсорам мы работаем на всех фронтах, в том числе и с иностранными компаниями. Такие мероприятия повышают рейтинги и интерес спонсоров. Мы получаем новых болельщиков после таких матчей на футбольном стадионе.

Когда мы проводили первый матч, было много вопросов у всех. Никто такие игры не проводил. В прошлом году было непросто, сейчас стало легче. Хотелось бы заняться организацией будущих таких матчей как можно быстрее. Собрать полный стадион требует времени. Мы готовы и на выезде сыграть такой матч. Например, на «Казань-Арене». Но организация очень сложная.

К таким встречам всегда стараемся сделать что-то новое для болельщиков. Хотим, чтобы часть доходов ушла на благотворительность. Поэтому придумали новую форму, дизайн которой в тренде, средства от продажи пойдут на благотворительность.

Нечитаемые номера? Мы вносили коррективы, и номера стали абсолютно читаемы. Даже с верхнего яруса все прекрасно было видно», – сказал Ротенберг.