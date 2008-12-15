Лера Кудрявцева опубликовала скрин сообщения экс-жены Зайцева: «Я, походу, пересосала чужие ###»

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Телеведущая Лера Кудрявцева, жена форварда «Авангарда» Игоря Макарова, поддержала защитника «Оттавы» Никиту Зайцева, опубликовав скриншот с сообщениями экс-жены хоккеиста Маргариты.

Ранее Зайцев со своими родственниками отобрал детей у бывшей супруги. Сейчас пара судится.

«Это полный ######. Я, походу, пересосала, ###, чужие ###», – говорится в сообщениях на скриншоте.

Отметим, что в комментариях к публикации пользователи усомнились в том, что эти сообщения писала бывшая жена хоккеиста.

 – Я не думаю что это Маргоша писала в сообщениях такое.

 – Это она писала, – ответила Кудрявцева.

Фото: инстаграм Леры Кудрявцевой

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