Собчак про конфликт Зайцева с экс-женой: «Какой ######, почему мы все время слышим эти истории о спортсменах?»

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала ситуацию в семье защитника «Оттавы» Никиты Зайцева.

Ранее было опубликовано видео, на котором Зайцев забирает дочерей у бывшей супруги Маргариты.

Экс-жена игрока написала заявление в полицию о похищении детей. Она утверждает, что нападавшие увезли их в неизвестном направлении.

Сейчас пара судится. Заседание перенесли на 26 декабря.

«Какой ######, вы только прочитайте. Я не хочу обобщений, но почему мы эти истории все время слышим о спортсменах?

Я прямо не могу смотреть это видео», – написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Защитник сборной России силой отобрал детей у бывшей жены. Она требует с него 1,5 млн долларов в год