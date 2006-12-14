Ковальчук покинет «Лос-Анджелес» после 15 декабря. Он хочет остаться в НХЛ («СЭ»)

Нападающий «Лос-Анджелеса» покинет клуб.

36-летний форвард в ближайшие дни расторгнет соглашение с «Кингс». Договоренность об этом уже есть, утверждает «Спорт-Экспресс».

15 декабря «Лос-Анджелес» должен выплатить Ковальчуку последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 – 2,65 миллиона долларов.

Ковальчук рассчитывает продолжить карьеру в . Формально после расторжения соглашения он должен вернуть бонусы клубу, если хочет дальше играть в лиге.

Однако, учитывая, что «Кингс» так же заинтересованы в скором разрешении этой ситуации, как и нападающий, наверняка будет найден компромиссный вариант, позволяющий хоккеисту оставить себе деньги и остаться в лиге.

Россия и – запасной вариант для Ковальчука.

Напомним, ранее Ковальчук был выведен из состава «Лос-Анджелеса». Он не играет больше месяца, с 10 ноября.

В этом сезоне на счету форварда 9 (3+6) очков в 17 матчах НХЛ при показателе полезности «-10».

Ковальчук больше не нужен «Лос-Анджелесу». Будет обмен или поедет домой?