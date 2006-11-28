Панарин набрал 20 очков за месяц. Игроки «Рейнджерс» не могли сделать этого более 7,5 лет

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (0+2) очка в матче НХЛ с «Каролиной» (3:2).

28-летний россиянин набрал 20 (7+13) очков в ноябре в 13 матчах.

В последний раз хоккеисты «Рейнджерс» набирали 20 очков за календарный месяц в марте 2012-го.

Тогда это удалось Брэду Ричардсу (22 (7+15) очка в 17 играх) и Мариану Габорику (20 (10+10) очков в 17 встречах).

Панарин в этом сезоне набрал 32 (12+20) очка в 23 матчах при показателе полезности «+11» и 10 минутах штрафа. Он 7-й в списке бомбардиров.

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