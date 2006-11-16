Агент Друэна о хите Овечкина: «Он явно был в прыжке перед контактом»

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Пьер ЛеБрюн Аллан Уолш Джонатан Друэн Хоккей

Агент форварда «Монреаля» Джонатана Друэна Аллан Уолш прокомментировал силовой прием против игрока в исполнении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, вступив в спор с экспертом TSN Пьером Лебрюном. 

«Я согласен с тем, что Овечкин оторвал коньки от льда. Но как я вижу, в основном это произошло уже после самого контакта», – написал Лебрюн. 

«Как это вообще может быть ПОСЛЕ контакта? Посмотри момент в замедленном повторе, перед контактом Овечкин явно был в прыжке», – написал Уолш. 

Эпизод произошел во втором периоде матча при счете 0:0. Оказавшийся после хита на льду Друэн покинул площадку и до перерыва на лед больше не выходил. В третьем периоде он продолжил матч. 

Судьи в игре не нашли нарушений правил в действиях Овечкина.

Победа в матче осталась за «Монреалем» – 5:2. 

Овечкин о хите против Друэна: «Это хоккей, а не балет»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья