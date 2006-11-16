Агент Друэна о хите Овечкина: «Он явно был в прыжке перед контактом»

Агент форварда «Монреаля» Джонатана Друэна Аллан Уолш прокомментировал силовой прием против игрока в исполнении капитана «Вашингтона» , вступив в спор с экспертом TSN Пьером Лебрюном.

«Я согласен с тем, что Овечкин оторвал коньки от льда. Но как я вижу, в основном это произошло уже после самого контакта», – написал Лебрюн.

«Как это вообще может быть ПОСЛЕ контакта? Посмотри момент в замедленном повторе, перед контактом Овечкин явно был в прыжке», – написал Уолш.

Эпизод произошел во втором периоде матча при счете 0:0. Оказавшийся после хита на льду Друэн покинул площадку и до перерыва на лед больше не выходил. В третьем периоде он продолжил матч.

Судьи в игре не нашли нарушений правил в действиях Овечкина.

Победа в матче осталась за «Монреалем» – 5:2.

Овечкин о хите против Друэна: «Это хоккей, а не балет»