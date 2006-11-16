Агент Друэна о хите Овечкина: «Он явно был в прыжке перед контактом»

Агент форварда «Монреаля» Джонатана Друэна Аллан Уолш прокомментировал силовой прием против игрока в исполнении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, вступив в спор с экспертом TSN Пьером Лебрюном.
«Я согласен с тем, что Овечкин оторвал коньки от льда. Но как я вижу, в основном это произошло уже после самого контакта», – написал Лебрюн.
«Как это вообще может быть ПОСЛЕ контакта? Посмотри момент в замедленном повторе, перед контактом Овечкин явно был в прыжке», – написал Уолш.
Эпизод произошел во втором периоде матча при счете 0:0. Оказавшийся после хита на льду Друэн покинул площадку и до перерыва на лед больше не выходил. В третьем периоде он продолжил матч.
Судьи в игре не нашли нарушений правил в действиях Овечкина.
Победа в матче осталась за «Монреалем» – 5:2.