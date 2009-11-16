Овечкин о хите против Друэна: «Это хоккей, а не балет»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал свой силовой прием на форварде « Джонатане Друэне.

«Это хоккей, а не балет. Игровой момент.

Он меня не видел. Это чистый хит. Что тут еще говорить», – сказал Овечкин.

Эпизод произошел во втором периоде матча при счете 0:0. Оказавшийся после хита на льду Друэн покинул площадку и до перерыва на лед больше не выходил. В третьем периоде он продолжил матч.

Судьи в игре не нашли нарушений правил в действиях Овечкина. Вскоре после этого «Канадиенс» открыли счет, забросив в этом игровом отрезке 4 шайбы подряд.

Победа в матче осталась за «Монреалем» – 5:2.