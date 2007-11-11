Райан Уитни о реакции на истории про КХЛ: «Надеюсь, меня не пристрелит русский шпион»

Известный в прошлом защитник Райан Уитни прокомментировал реакцию Андрея Назарова на высказывания бывших легионеров о России.

«Назаров? Андрей же? Андрей, не переживай. Ты больше не увидишь меня в России. Никогда. Ни меня, ни , ни Ти Джея Гальярди. Живи в России. Ешь свой суп. Не жди меня в своей стране.

Мне вообще не нравится то, к чему это все привело и как реагируют на наши веселые истории о КХЛ. Я никогда не говорил, что Россия – это болото. Мексика да, болото. Я всего лишь делюсь опытом игры в России, сравнивая ее с тем, где жил и играл раньше. Мы говорим о том, что нас удивило и повеселило. Например, я критиковал Эдмонтон, хотя это отличное место для игры в хоккей, но я привык жить в других условиях, поэтому высказался жестко. Может быть, зря, но это мое мнение.

Еще раз скажу, что мне не нравится, куда все это зашло. Надеюсь, меня не пристрелит русский шпион. У меня же маленький сын», – сказал Уитни в подкасте Spittin Chiclets.

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