Назаров о критике иностранных хоккеистов: «Арест на 15 суток – в камеру с дырочкой. После этого они ругать Россию не будут»

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал свои слова о необходимости создания департамента информационной безопасности КХЛ.
– Это шутка, что вы хотите возглавить комитет информационной безопасности КХЛ? Мол, его нужно создать для борьбы с теми людьми, которые поливают грязью наш славный российский хоккей.
– Это была шутка с долей правды. В целом, если такое предложение поступит, конечно, я возглавлю. Но исключительно на общественных началах. Только так.
– Как реагировать, если какой-нибудь иностранец решится на несправедливый выпад?
– В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток.
И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет, – сказал Назаров.
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Андрей Назаров: «В КХЛ пора создавать департамент информационной безопасности»