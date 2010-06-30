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Назаров о критике иностранных хоккеистов: «Арест на 15 суток – в камеру с дырочкой. После этого они ругать Россию не будут»

Теги Андрей Назаров КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал свои слова о необходимости создания департамента информационной безопасности КХЛ.

 – Это шутка, что вы хотите возглавить комитет информационной безопасности КХЛ? Мол, его нужно создать для борьбы с теми людьми, которые поливают грязью наш славный российский хоккей.

 – Это была шутка с долей правды. В целом, если такое предложение поступит, конечно, я возглавлю. Но исключительно на общественных началах. Только так.

 – Как реагировать, если какой-нибудь иностранец решится на несправедливый выпад?

 –  В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток.

И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет, – сказал Назаров.

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