Назаров о критике иностранных хоккеистов: «Арест на 15 суток – в камеру с дырочкой. После этого они ругать Россию не будут»

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал свои слова о необходимости создания департамента информационной безопасности .

– Это шутка, что вы хотите возглавить комитет информационной безопасности ? Мол, его нужно создать для борьбы с теми людьми, которые поливают грязью наш славный российский хоккей.

– Это была шутка с долей правды. В целом, если такое предложение поступит, конечно, я возглавлю. Но исключительно на общественных началах. Только так.

– Как реагировать, если какой-нибудь иностранец решится на несправедливый выпад?

– В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток.

И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет, – сказал Назаров.

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Андрей Назаров: «В КХЛ пора создавать департамент информационной безопасности»