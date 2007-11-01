Геннадий Орлов о гражданстве Малкина: «Кто-то начал вытаскивать в помойке этой, в интернете. Псевдопатриоты»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, что у нападающего «Питтсбурга» есть американское гражданство.

«Есть такая пословица, очень актуальная: «Нельзя быть чуть-чуть беременным». Мы открыли границы, сняли занавес, наше государство. Народ поехал, обрадовался, что может выезжать, может брать другое гражданство. Он же от этого не теряет своей «русскости», он же русский все равно!

Какая разница, сколько у него паспортов, где, что и как? Вдруг кто-то начал вытаскивать, псевдопатриоты, в помойке этой, в интернете, где вот эти выступают люди, которые всех ссорят и за всеми следят.

И какое отношение [к спорту] имеет паспорт Малкина? У него ребенок родился, кажется, 12 лет назад, в США. И тот сразу стал гражданином США, и ходит в школу. И он, конечно, будет гражданином США настоящим, сын его. А что ему делать?» – поделился мыслями Орлов.

Во втором паспорте Малкина нет ничего страшного. Ему так удобнее

Буре тоже получал американский паспорт, но отказался от него

Оказалось, что у Малкина есть американский паспорт. Он состоит в Putin Team и критиковал Панарина

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