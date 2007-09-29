Рантанен подписал 6-летний контракт с «Колорадо» на 9,25 млн долларов в год

Форвард Микко Рантанен продолжит выступать за .

22-летний финн, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил с «Эвеланш» 6-летнее соглашение со средней зарплатой 9,25 млн долларов в год, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

За следующие шесть сезонов в «Колорадо» Рантанен заработает 55,5 млн.

Нападающий пропустил предсезонные сборы команды, не сыграв ни одном из контрольных матчей. Он готовился к сезону со швейцарским «Берном».

В прошлом сезоне в 74 матчах чемпионата НХЛ Рантанен набрал 87 (31+56) очков. В 12 играх плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов. Подробнее статистику игрока можно найти здесь.