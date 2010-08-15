Вячеслав Быков: «Панарин всегда будет резать правду-матку. Сравнил бы его с Василием Теркиным»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о заявлениях форварда «Рейнджерс» .

– Если выбирать среди литературных персонажей, я бы сравнил Артемия с… Василием Теркиным (герой поэмы Александра Твардовского – прим. Sports.ru). Панарин - очень патриотичный парень. Он вырос в семье с традиционными советскими ценностями. Дед его правильно воспитывал. И не случайно, что Артемий в нем души не чает. Это живой, радостный и открытый миру человек. Он всегда готов общаться. Для того чтобы люди понимали, кто он на самом деле. Кстати, Панарин — еще очень добрый и чувствительный.

– Артемий – очень откровенный человек. Он никогда не стесняется отвечать на самые неудобные вопросы. Бывает, что и в политику лезет. Болельщики его за это обожают. Но не навредит ли ему такое отсутствие… ну, политкорректности, что ли?

– Вы понимаете, политкорректность порой подавляет в человеке уверенность. А вот Артемий всегда будет резать правду-матку. И говорить только то, что думает. Невзирая ни на что. С ним можно спорить. Но если Панарин имеет свое мнение, он будет его высказывать. Ну, а для чего держать «нож за пиджачком»?

Правду говорят люди, уверенные в себе. И сразу видно, что это – личность. Я, когда узнал Артемия с этой стороны, сперва был сильно удивлен. А потом – счастлив. Он же мой земляк. И я этим горжусь.

Ведь спорт и дает возможность сформировать именно сильную личность. И это надо начинать делать еще с самого детства. Артемию очень повезло, что в юности рядом с ним были люди, которые этой личности помогли сформироваться, – считает Быков.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом