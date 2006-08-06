Игорь Ожиганов: «В НХЛ игроки тренеру не то что жопу лижут, а неизвестно что делают. У нас с такими никто бы не общался»

Защитник Игорь Ожиганов рассказал о своих впечатлениях от работы с Майком Бэбкоком в , а также о взаимоотношениях игроков с тренерами.

– Тренер Курашов, много поработавший в Швейцарии, рассказывал, что в России игрока, который общается с тренером, считают либо жополизом, либо стукачом. Как в Канаде?

– Это огромная разница. Когда ты туда приезжаешь, заходишь в раздевалку и тебе кажется, что они не то что жопу лижут, а неизвестно что с ней вообще делают. Они только и ждут, что появится тренер, чтобы посмеяться, что-то сказать ему. В самолете, как только увидят, что в проходе появился тренер – бегут к нему. Мы, русские, смотрим на это и понимаем, что у нас бы с таким человеком в коллективе просто никто бы не общался.

– В чем уникальность самого дорогого тренера мира – ?

– Ну, дорогой он потому, что все возможное выиграл в своей карьере. Есть в его подходе нюансы. Каждый день спросит, как дела, как в семье и так далее. Мимо него не пройти! Майк умеет выстроить домашнюю атмосферу.

– Вы знаете, кто такой Майк Коммодор?

– Да, слышал о таком.

– А слышали его высказывания о Бэбкоке? Он называл его шарлатаном и куском дерьма.

– Мне тяжело понять его. На своем примере и на примере Никиты Зайцева могу сказать, что Бэбкок очень порядочный человек. Почему Коммодор говорил такие вещи? Я не знаю.

– Бэбкок дважды выгонял его из команды. Наверное, дело все-таки в этом.

– Есть же такие случаи, когда игрок пересекается с тренером в разных командах. Как Ожиганов с Квартальновым (смеется). А случается обратная ситуация. Это нормальное явление. Видать, Коммодор просто не подходил Бэбкоку. Но он же не насрал ему в тарелку, чтобы тот такие заявления делал. Хорошо, на самом деле, что Майк его менял, а не отправлял в АХЛ, – считает Ожиганов.