Александр Овечкин: «Я только рад, что Панарин обошел меня по зарплате. Молодец, обеспечил себе будущее»

Капитан «Вашингтона» рассказал о своем отношении к тому, что форвард «Рейнджерс» теперь зарабатывает больше, чем он.

После перехода в нью-йоркский клуб Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в . В среднем за сезон он будет получать 11,64 миллиона долларов. Овечкин зарабатывает чуть более 9,5 млн в год.

«Злости на то, что Панарин обошел меня по зарплате, нет. Я только рад, почему сразу злость? Молодец, подписал хороший контракт, обеспечил себе будущее.

Это его судьба, он выбрал Нью-Йорк. Думаю, все рады, когда подписывают хорошие контракты», – сказал Овечкин.