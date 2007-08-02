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Александр Овечкин: «Я только рад, что Панарин обошел меня по зарплате. Молодец, обеспечил себе будущее»

Теги Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин ТАСС Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем отношении к тому, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин теперь зарабатывает больше, чем он.

После перехода в нью-йоркский клуб Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. В среднем за сезон он будет получать 11,64 миллиона долларов. Овечкин зарабатывает чуть более 9,5 млн в год.

«Злости на то, что Панарин обошел меня по зарплате, нет. Я только рад, почему сразу злость? Молодец, подписал хороший контракт, обеспечил себе будущее.

Это его судьба, он выбрал Нью-Йорк. Думаю, все рады, когда подписывают хорошие контракты», – сказал Овечкин.

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