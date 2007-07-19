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Вице-президент НХЛ: «Овечкин – идеальный кандидат для популяризации хоккея в Китае»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Исполнительный вице-президент НХЛ по медиа и международной стратегии Дэвид Пропер прокомментировал предстоящий визит капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Китай в качестве посла лиги.

«Мы очень рады, что Александр присоединится к нам этим летом в Китае. Овечкин символизирует собой все лучшее, что есть в спорте. Он обладает комбинацией таланта, личности и спортивного мастерства.

Он является идеальным кандидатом, чтобы представлять усилия НХЛ по популяризации хоккея в Китае», – сказал Пропер.

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