Вице-президент НХЛ: «Овечкин – идеальный кандидат для популяризации хоккея в Китае»

Исполнительный вице-президент НХЛ по медиа и международной стратегии Дэвид Пропер прокомментировал предстоящий визит капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Китай в качестве посла лиги.

«Мы очень рады, что Александр присоединится к нам этим летом в Китае. Овечкин символизирует собой все лучшее, что есть в спорте. Он обладает комбинацией таланта, личности и спортивного мастерства.

Он является идеальным кандидатом, чтобы представлять усилия по популяризации хоккея в Китае», – сказал Пропер.