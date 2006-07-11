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Овечкин признан лучшим игроком сезона НХЛ по версии ESPY

Теги рейтинги Тампа-Бэй Вашингтон Колорадо Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ ESPN Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан лучшим игроком минувшего сезона НХЛ по версии престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), которая была учреждена телеканалом ESPN в 1993 году, а с 2014 года проводится телеканалом АВС. 

В число претендентов на награду также вошли нападающие Никита Кучеров («Тампа»), Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забив 51 гол в 89 матчах. На его счету также 38 передач при показателе полезности «+7» и 40 минутах штрафа.

В плей-офф хоккеист набрал 9 (4+5) очков в семи играх.

Напомним, что в прошлом году россиянин был признан лучшим спортсменом по версии ESPY, став первым хоккеистом, удостоенным этой награды.

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