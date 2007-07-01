Жорж Ларак: «О переходах Бобровского во «Флориду», Дюшена в «Нэшвилл» и Павелски в «Даллас» объявят завтра»

Бывший нападающий «Эдмонтона», «Питтсбурга» и «Монреаля», спортивный комментатор Жорж Ларак сообщил, какие игроки могут подписать контракты в ближайшее время.

«Из того, что я слышал: завтра объявят о Дюшене в «Нэшвилле», Бобровском во «Флориде» и Павелски в «Далласе». «Монреаль» сделает оффер!» – написал инсайдер.

Форвард Мэтт Дюшен провел заключительную часть минувшего сезона в «Коламбусе». Вратарь Сергей Бобровский выступал за «Блю Джекетс» с 2013 года. Нападающий Джо Павелски отыграл 13 сезонов за «Сан-Хосе».