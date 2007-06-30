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НХЛ. «Флорида» обменяла Раймера в «Каролину»

Теги переходы Каролина Флорида НХЛ Джеймс Раймер Скотт Дарлинг Хоккей

Голкипер Джеймс Раймер продолжит карьеру в «Каролине».

Взамен «Пантерс» получили выбор в шестом раунде драфта-2020 и вратаря Скотта Дарлинга, контракт которого уже выкуплен.

Таким образом, в составе «Флориды» сейчас нет ни одного голкипера – ушел Раймер, а Роберто Луонго завершил кареьру. Клуб надеется на подписание Сергея Бобровского на рынке свободных агентов.

Контракт 31-летнего Раймера с зарплатой 3,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2020/21. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90% бросков.

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