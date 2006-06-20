НХЛ. Кучеров получил 164 первых места из 171 в опросе на «Харт Трофи»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, получил «Харт Трофи» – награду, присуждаемую самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата .

Лауреат определялся голосованием журналистов. 164 участника опроса из 171 поставили Кучерова на первое место. Три журналиста присудили россиянину второе. Кучеров также получил два третьих и два четвертых места в опросе.

По итогам голосования он набрал 1677 зачетных очков.

Вторым стал капитан Сидни Кросби (739 очков), третьим – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (465).

Напомним, Кучеров набрал 128 (41+87) баллов в минувшем регулярном чемпионате. По итогам сезона он также выиграл «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

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