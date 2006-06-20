НХЛ. Кучеров получил 164 первых места из 171 в опросе на «Харт Трофи»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, получил «Харт Трофи» – награду, присуждаемую самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Лауреат определялся голосованием журналистов. 164 участника опроса из 171 поставили Кучерова на первое место. Три журналиста присудили россиянину второе. Кучеров также получил два третьих и два четвертых места в опросе.
По итогам голосования он набрал 1677 зачетных очков.
Вторым стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (739 очков), третьим – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (465).
Напомним, Кучеров набрал 128 (41+87) баллов в минувшем регулярном чемпионате. По итогам сезона он также выиграл «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».
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