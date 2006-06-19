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Церемония вручения наград НХЛ. Кучеров претендует на «Харт» и «Тед Линдсей Трофи», Василевский – на «Везину»

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Предстоящей ночью в Лас-Вегасе состоится торжественная церемония закрытия сезона НХЛ.

На ней будут вручены индивидуальные призы по итогам чемпионата.

«Харт Трофи» (самый ценный игрок): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

«Тед Линдсей Трофи» (лучший игрок по мнению профосюза): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Патрик Кэйн («Чикаго»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

«Везина Трофи» (лучший вратарь): Бен Бишоп («Даллас»), Робин Ленер («Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

«Норрис Трофи» (лучший защитник): Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

«Селке Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана): Патрис Бержерон («Бостон»), Райан О’Райлли («Сент-Луис»), Марк Стоун («Вегас»).

«Колдер Трофи» (лучший новичок): Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Расмус Далин («Баффало»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

«Леди Бинг Трофи» (джентльмен на льду): Александр Барков («Флорида»), Шон Монахэн («Калгари»), Райан О’Райлли («Сент-Луис»).

«Джек Адамс Трофи» (лучший тренер): Джон Купер («Тампа-Бэй»), Барри Троц («Айлендерс»), Крэйг Беруби («Сент-Луис»).

Приз лучшему генеральному менеджеру: Даг Армстронг («Сент-Луис»), Дон Суини («Бостон»), Дон Уодделл («Каролина»).

«Билл Мастертон Трофи» (упорство, мужество и преданность хоккею): Ник Фолиньо («Коламбус»), Робин Ленер («Айлендерс»), Джо Торнтон («Сан-Хосе»).

«Кинг Клэнси Трофи» (лидерство и польза обществу): Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), Джейсон Цукер («Миннесота»).

Приз Майка Мессье за лидерство: Марк Джиордано («Калгари»), Уэйн Симмондс («Нэшвилл»), Джастин Уильямс («Каролина»).

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