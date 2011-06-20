НХЛ. Овечкин, Кучеров и Василевский – в первой символической сборной сезона

Предстоящей ночью в Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония закрытия сезона НХЛ.

На церемонии были названы две символические сборные сезона.

Первая сборная: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Вторая сборная: Бен Бишоп («Даллас»), Джон Карлсон («Вашингтон»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэд Маршан («Бостон») и Патрик Кэйн («Чикаго»).

Полный список обладателей индивидуальных призов по итогам сезона НХЛ

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