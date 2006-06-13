Навальный о Putin Team: «Овечкин – легальный миллиардер, ширма, а за ней ротенберги, тимченко и остальные – банда жуликов и убийц»

Политик и общественный деятель в интервью Sports.ru выразил мнение об общественном движении Александра Овечкина Putin Team.

- Вы не считаете, что Овечкин и Ковальчук могут искренне поддерживать Путина?

– Не исключаю. Конечно, могут. Но даже если они искренне Путина поддерживают, у меня есть полное право, как у любого человека в стране, сказать: «Овечкин, ты делаешь это зря. И твоя позиция лицемерна. Ты не можешь поддерживать человека, который уничтожает и грабит нашу страну. В том числе спортсменов и фанатов спорта. Лишает наш спорт будущего».

- Зачем вы показывали недвижимость Овечкина, которую он купил на честно заработанные деньги?

– Я показывал недвижимость Овечкина, потому что хотел показать, что такое Putin Team. Putin Team – это легальные и нелегальные миллиардеры и миллионеры.

Овечкин представляет из себя легального миллиардера. Это ширма – вот смотрите, есть Овечкин, это такая ширма, смешной чувак, у него нет зуба, мы его любим.

Но за этой ширмой стоят ротенберги, тимченко и остальные. Самая настоящая банда жуликов и убийц. Я говорил о том, что они не должны быть ширмой. А если работают ей, то давайте вспомним, что они все тоже миллионеры. А наша страна нищая. И я бы хотел, чтобы это было принято во внимание всеми.

- Мне кажется, это разжигание. «Смотрите, у них дворцы, а еще они поддерживают Путина».

– Здесь я с вами абсолютно согласен. Это разжигание. Я хотел привлечь внимание тех самых 20 миллионов людей, которые находятся за чертой бедности. Тех людей, которые не находятся за чертой бедности, но следят за ситуацией.

Мне часто предъявляют претензию, Максим Галкин мне говорит: «Как же, Алексей, показываешь дворцы Соловьева, он мог их купить. Это разжигание, большевистский максимализм, тра-ля-ля».

Это и есть разжигание. Да, я показываю это сборище ворья, я показываю их образ жизни. Соловьев и Овечкин – это абсолютно разные люди, но тем менее я показываю их образ жизни.

Разжигаю, чтобы все ненавидели эту власть. Чтобы все ненавидели Соловьева и других пропагандистов. Абсолютно я это делаю.

- Я просто не понимаю, зачем Овечкина и Ковальчука сравнивать с Тимченко и ротенбергами.

– Я их не сравниваю. Я обращаю внимание, что они очень богатые люди – легально заработавшие свои деньги, которые делают так, чтобы человек, делающий нашу страну нищей, оставался у власти как можно дольше.

Я против того, что Овечкин, зарабатывающий деньги в Америке, нам здесь сохранял Путина и продлял его годы правления, – заявил Навальный.

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