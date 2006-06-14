Александр Пашков: «Чем меньше площадки, тем больше будет «Сент-Луисов», которые заменяют творчество рутинной работой»

Олимпийский чемпион прокомментировал решение ИИХФ проводить чемпионаты мира с 2020 года на площадках канадского размера.

– Для меня загадка, как президенту ИИХФ Рене Фазелю удалось протащить это решение, и почему мы его не заблокировали. Насколько я знаю, впервые идея перевода площадок ИИХФ на канадский формат прозвучала перед Олимпиадой в Сочи. Тогда горячие головы планировали построить в столице Игр маленькую площадку, но в конце концов это решение было заблокировано. И вот со второй попытки его, увы, протащили.

– Вас сейчас назовут ретроградом – новые поколения полагают, что хоккей на канадских площадках более зрелищный и силовой, нацеленный на ворота...

– Все это от лукавого. Цель игры в хоккей – не столкновение, а игра с шайбой. Чем меньше пространства, тем меньше этой игры.

Грубо говоря, на площадке «пять метров на пять метров» Овечкин и Малкин мало что смогут сделать с любыми двумя представителями студенческой лиги, ограниченное пространство «съедает» мастерство. Это аксиома.

– Но даже многие ветераны нашего хоккея, например, Алексей Касатонов или Алексей Житник, – за канадский или в крайнем случае финский формат.

– Сомневаюсь. Может, кому-то из защитников на маленьком льду и легче, но если опросить нападающих, то, уверен, результаты будут за сохранение европейского формата. Именно на больших площадках формировалась наша школа, нельзя ее терять.

Я думаю, что в той же совсем не случайно все самые яркие команды вылетели в первых раундах плей-офф, а до Кубка Стэнли доковылял . Чем меньше будут площадки, тем больше будет «Сент-Луисов» – команд, которые заменяют творчество рутинной работой. То же могу сказать и про сборную Финляндии.

Как только ИИХФ перейдет на североамериканский формат, финны, раньше всех начавшие играть на уменьшенных площадках, начнут в Европе доминировать еще больше. Хотя при всем к ним уважении шведы и наши хоккеисты играют в более интересный хоккей, – сказал Пашков.

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