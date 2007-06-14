Никита Сошников: «Не знаю, почему ребята уезжают в НХЛ из СКА. В Питере все делают для развития хоккеистов»

Бывший форвард «Сент-Луиса» и СКА Никита Сошников высказался о своем переходе в .

— Как прокомментируете обмен прав на вас из СКА в «Салават Юлаев»?

— Мои представители и представители «Салавата» и СКА долго работали над этим обменом. Когда я узнал, то обрадовался, что меня ждет новый вызов.

Питер, к слову, хороший город. Там все делают для развития хоккеистов. Не знаю, почему ребята уезжают оттуда в .

Но и Уфа славится своей хоккейной историей. Я посчитал, что «Салават Юлаев» — оптимальный вариант для продолжения карьеры. Спасибо уфимцам, что поверили в меня. Буду работать и приносить пользу команде, – сказал Сошников.

Сошников о переходе в «Салават»: «Устал от всего в Северной Америке»