Юкка Ялонен: «Был в шоке от слов Воробьева. Сборная Финляндии выглядела увереннее России на ЧМ»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен поделился мнением о словах тренера национальной команды России Ильи Воробьева.

Воробьев заявил, что не хотел бы, чтобы сборная России перенимала тактику игры команды Финляндии.

«Когда я прочитал его комментарий, был в легком шоке. Мне кажется, что мы выглядели лучше, увереннее России. И результат игры – тому доказательство. Да, мы забили только один гол. Но у нашей команды было гораздо больше опасных моментов: более длительные атаки, преимущество во владении шайбой.

Россия не так уж часто выходила из своей зоны – этим мы и воспользовались. Я горжусь игрой нашей команды, горжусь своей тактикой, несмотря на то, кто и что говорит. Думаю, на этом чемпионате всем было сложно играть с нами. Посмотрите, никто не любит матчи с финнами (смеется). Так что мы играли по-своему, как и всегда. И победили», – сказал Ялонен.

Илья Воробьев: «Надеюсь, Россия никогда не будет играть, как Финляндия»