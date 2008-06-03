Быков о сборной России на ЧМ: «Мы уже давно перестали изучать других. Думаем, что сильнее всех»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал третье место команды на минувшем чемпионате мира.

— Почему в последние годы сборная России регулярно проигрывает финнам?

— Есть те небольшие нации, хотя финнов и нельзя причислить к малым, которые стараются учиться и изучать соперника. Я думаю, что на прошедшем чемпионате мира был тот момент, когда финны до такой степени изучили нас, что тактически сыграли безупречно. Как по нотам.

Возможно, им помогло то, что многие ребята играли или играют в КХЛ. Были в сборной представители «Йокерита», в котором еще недавно работал главный тренер финнов Ялонен. Все-таки КХЛ им помогает — часть финских игроков играет против наших лучших хоккеистов и знает их стиль от и до.

— Так что нам сделать, чтобы избежать неудач?

— Анализировать свои и чужие игровые качества. Разбираться, за счет чего другим топовым сборным удается побеждать.

Посмотрите, например, на Канаду, которая каждый год привозит на чемпионаты мира разные сборные, но чаще всего оказывается в призерах. Потому что у них есть потенциал и огромная масса спортсменов, которые конкурируют за место в составе. Выбор у тренеров такой, что голова болит о том, кого оставить за бортом сборной.

В Финляндии население всего 5 миллионов человек, а в Швейцарии — 8 миллионов. Но они способны собрать составы, которые бьются на равных со звездами.

Конечно, у нас сейчас есть огромное количество звезд из НХЛ и КХЛ. Но посмотрите: мы привезли на чемпионат мира 90% потенциала всего нашего взрослого хоккея. Сборная России собрала лучших из лучших, не хватало разве что Панарина с Бобровским и, возможно, еще пары-тройки хоккеистов.

И все равно в полуфинале нас обыграли финны, в четвертьфинале дали бой американцы, а в группе — чехи, латыши и швейцарцы. А мы уже давно перестали изучать других. Думаем, что сильнее всех, как и в СССР, когда выигрывали все подряд. Нельзя так думать. Всегда нужно быть начеку, даже после побед. Потому что те, кто сзади нас, они анализируют свои неудачи и учатся у той же сборной России, – сказал Быков.

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