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    Юкка Ялонен: «Финляндия очень сильна ментально и физически»

    Теги Сборная Финляндии по хоккею Юкка Ялонен чемпионат мира Хоккей

    Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу над Канадой (3:1) в финале чемпионата мира.

    «Братислава – это счастливое место для сборной Финляндии и для меня как для тренера. Мы добились большой победы как команда и страна.

    Вместе со всей подготовкой мы шли вместе семь недель, мы очень сильны ментально и физически.

    Мы провели 10 игр за семь дней, пропустив всего один гол в двух главных матчах турнира против таких команд, как Россия и Канада», – сказал Ялонен.

    Канада исправила ошибки России и все равно проиграла. Финляндия – чемпион мира

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