Юкка Ялонен: «Финляндия очень сильна ментально и физически»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу над Канадой (3:1) в финале чемпионата мира.

«Братислава – это счастливое место для сборной Финляндии и для меня как для тренера. Мы добились большой победы как команда и страна.

Вместе со всей подготовкой мы шли вместе семь недель, мы очень сильны ментально и физически.

Мы провели 10 игр за семь дней, пропустив всего один гол в двух главных матчах турнира против таких команд, как Россия и Канада», – сказал Ялонен.

Канада исправила ошибки России и все равно проиграла. Финляндия – чемпион мира