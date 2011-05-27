Михаил Сергачев: «Не хочу, чтобы Россия играла, как Финляндия. Слишком примитивно»

Защитник сборной России Михаил Сергачев ответил на вопросы касательно итогов ЧМ-2019.

– Чего все-таки не хватило в матче с финнами?

– Стабильной игры все 60 минут. Дали им создавать моменты, не проходили оборону. Надо было проще сыграть.

– Для вас чемпионат мира стал дебютным, каким останется в памяти?

– Веселым от команды, атмосферы в ней. Все было на высшем уровне, начиная от организации и заканчивая общением с ребятами.

Все было шикарно. Лучший турнир, на котором я играл за сборную.

– Победа финнов в финале шокировала?

– Мы знали, что если они будут играть, как против нас, то у них есть шансы. Они играют по заданию, выполняют, что говорит тренер.

– Илья Воробьев сказал, что не хотел бы, чтобы Россия играла в финский хоккей.

– Согласен. Не хочу, чтобы сборная России так играла. Это слишком примитивно, – сказал Сергачев.

Илья Воробьев: «Надеюсь, Россия никогда не будет играть, как Финляндия»

Хватит хейтить тренера сборной. Мы играли в лучший хоккей за много лет