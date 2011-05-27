Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Михаил Сергачев: «Не хочу, чтобы Россия играла, как Финляндия. Слишком примитивно»

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Михаил Сергачев Спорт-Экспресс Хоккей

    Защитник сборной России Михаил Сергачев ответил на вопросы касательно итогов ЧМ-2019. 

    – Чего все-таки не хватило в матче с финнами?

    – Стабильной игры все 60 минут. Дали им создавать моменты, не проходили оборону. Надо было проще сыграть.

    – Для вас чемпионат мира стал дебютным, каким останется в памяти?

    – Веселым от команды, атмосферы в ней. Все было на высшем уровне, начиная от организации и заканчивая общением с ребятами.

    Все было шикарно. Лучший турнир, на котором я играл за сборную.

    – Победа финнов в финале шокировала?

    – Мы знали, что если они будут играть, как против нас, то у них есть шансы. Они играют по заданию, выполняют, что говорит тренер.

    – Илья Воробьев сказал, что не хотел бы, чтобы Россия играла в финский хоккей.

    – Согласен. Не хочу, чтобы сборная России так играла. Это слишком примитивно, – сказал Сергачев.

    Илья Воробьев: «Надеюсь, Россия никогда не будет играть, как Финляндия»

    Хватит хейтить тренера сборной. Мы играли в лучший хоккей за много лет

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться