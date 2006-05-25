The Hockey News: Войнов интересен только одному из 10 анонимно опрошенных генменеджеров

Журнал The Hockey News провел анонимный опрос 10 генеральных менеджеров клубов на предмет возможной заинтересованности в обмене прав на защитника .

На днях арбитражный суд сократил срок его дисквалификации в предстоящем сезоне до 41 матча.

Из 10 опрошенных менеджеров только один готов рассмотреть вариант с обменом прав на него.

«У меня есть жена и дочери. Было бы очень трудно объяснить им это. Он хороший игрок, все мы люди, все совершаем ошибки. Но я просто не могу видеть себя вовлеченным в эту историю», – сказал один из генменеджеров.

«Обсуждали ли это наши люди? Да. Стоит ли это головной боли? Нет. Это было бы действительно трудно оправдать. Но, возможно, найдется команда с такого рынка, где можно выдержать последствия», – сказал другой генменеджер.

Еще один генменеджер не готов рассматривать кандидатуру Войнова сейчас, но может изменить свое мнение в зависимости от ситуации на рынке.

«Все совершают ошибки, и это действительно большая ошибка. Но люди получают второй шанс во всех сферах жизни. Я не знаю всех фактов, но если теперь он избегает неприятностей, почему бы не рассмотреть его?» – сказал генменеджер.

Дисквалификация Войнова сокращена. Он может вернуться в НХЛ после 41 матча сезона