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    The Hockey News: Войнов интересен только одному из 10 анонимно опрошенных генменеджеров

    Теги дисквалификации Вячеслав Войнов НХЛ Хоккей

    Журнал The Hockey News провел анонимный опрос 10 генеральных менеджеров клубов НХЛ на предмет возможной заинтересованности в обмене прав на защитника Вячеслава Войнова

    На днях арбитражный суд сократил срок его дисквалификации в предстоящем сезоне до 41 матча. 

    Из 10 опрошенных менеджеров только один готов рассмотреть вариант с обменом прав на него. 

    «У меня есть жена и дочери. Было бы очень трудно объяснить им это. Он хороший игрок, все мы люди, все совершаем ошибки. Но я просто не могу видеть себя вовлеченным в эту историю», – сказал один из генменеджеров. 

    «Обсуждали ли это наши люди? Да. Стоит ли это головной боли? Нет. Это было бы действительно трудно оправдать. Но, возможно, найдется команда с такого рынка, где можно выдержать последствия», – сказал другой генменеджер. 

    Еще один генменеджер не готов рассматривать кандидатуру Войнова сейчас, но может изменить свое мнение в зависимости от ситуации на рынке. 

    «Все совершают ошибки, и это действительно большая ошибка. Но люди получают второй шанс во всех сферах жизни. Я не знаю всех фактов, но если теперь он избегает неприятностей, почему бы не рассмотреть его?» – сказал генменеджер. 

    Дисквалификация Войнова сокращена. Он может вернуться в НХЛ после 41 матча сезона

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