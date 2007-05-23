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    Воробьев о концовке игры с США: «Избежать нервотрепки можно, если смотреть сериал, сидя на диване»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Александр Овечкин Сборная США по хоккею Патрик Кэйн чемпионат мира Никита Задоров Спорт-Экспресс Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы после победы над командой США (4:3) в матче ЧМ-2019.

    – Перед матчем вас и хоккеистов сборной спрашивали про опеку Кэйна. Что можете сказать после игры? Удалось сдержать?

    – Кэйн – хороший хоккеист, но главное, что мы выиграли. А как – уже неважно.

    – Задоров против североамериканских команд полезнее?

    – Он полезен не только против североамериканских сборных.

    Сейчас мы сделали небольшой шажок вперед, давайте не переключаться на отдельных игроков, а объединяться.

    – Овечкин хорошо сыграл сегодня?

    – Опять вы хотите о персоналиях... Команда сыграла успешно, Сашка тоже. Видели, какой силовой прием он сделал?

    – Что нужно исправить сборной перед полуфиналом, вне зависимости от того, кто попадется на этой стадии?

    – Всегда есть что исправить. Хочется становиться лучше, есть над чем работать, но это мы оставим внутри команды.

    – Можно ли избежать такой нервотрепки, как сегодня в концовке?

    – Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал.

    – А какой?

    – Не знаю, на ваш вкус, – сказал Воробьев.

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