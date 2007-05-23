Воробьев о концовке игры с США: «Избежать нервотрепки можно, если смотреть сериал, сидя на диване»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы после победы над командой США (4:3) в матче ЧМ-2019.
– Перед матчем вас и хоккеистов сборной спрашивали про опеку Кэйна. Что можете сказать после игры? Удалось сдержать?
– Кэйн – хороший хоккеист, но главное, что мы выиграли. А как – уже неважно.
– Задоров против североамериканских команд полезнее?
– Он полезен не только против североамериканских сборных.
Сейчас мы сделали небольшой шажок вперед, давайте не переключаться на отдельных игроков, а объединяться.
– Овечкин хорошо сыграл сегодня?
– Опять вы хотите о персоналиях... Команда сыграла успешно, Сашка тоже. Видели, какой силовой прием он сделал?
– Что нужно исправить сборной перед полуфиналом, вне зависимости от того, кто попадется на этой стадии?
– Всегда есть что исправить. Хочется становиться лучше, есть над чем работать, но это мы оставим внутри команды.
– Можно ли избежать такой нервотрепки, как сегодня в концовке?
– Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал.
– А какой?
– Не знаю, на ваш вкус, – сказал Воробьев.
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