Воробьев о концовке игры с США: «Избежать нервотрепки можно, если смотреть сериал, сидя на диване»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы после победы над командой США (4:3) в матче ЧМ-2019.

– Перед матчем вас и хоккеистов сборной спрашивали про опеку Кэйна. Что можете сказать после игры? Удалось сдержать?

– Кэйн – хороший хоккеист, но главное, что мы выиграли. А как – уже неважно.

– Задоров против североамериканских команд полезнее?

– Он полезен не только против североамериканских сборных.

Сейчас мы сделали небольшой шажок вперед, давайте не переключаться на отдельных игроков, а объединяться.

– Овечкин хорошо сыграл сегодня?

– Опять вы хотите о персоналиях... Команда сыграла успешно, Сашка тоже. Видели, какой силовой прием он сделал?

– Что нужно исправить сборной перед полуфиналом, вне зависимости от того, кто попадется на этой стадии?

– Всегда есть что исправить. Хочется становиться лучше, есть над чем работать, но это мы оставим внутри команды.

– Можно ли избежать такой нервотрепки, как сегодня в концовке?

– Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал.

– А какой?

– Не знаю, на ваш вкус, – сказал Воробьев.

Россия – в полуфинале: Никита Гусев переиграл США

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Статистика чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии