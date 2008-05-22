Воробьев о США: «Очень талантливая и атакующая команда с хорошим подбором игроков»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о команде США в преддверии четвертьфинала ЧМ-2019.

«По ходу матча следили за ходом встречи Канада – США. Игрокам о результате не говорили.

Посмотрите на состав американцев – очень талантливая и атакующая команда с хорошим подбором игроков.

Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты. Конечно, будем смотреть их игры», – заявил Воробьев.

Матч Россия – США состоится 23 мая, начало – в 17:15 по московскому времени.

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