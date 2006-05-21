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    НХЛ. Телегин интересен «Вашингтону», «Виннипегу» и «Баффало»

    Теги ЦСКА возможные переходы Баффало Вашингтон НХЛ КХЛ Иван Телегин Виннипег Хоккей

    Форвард Иван Телегин, выступавший в последние годы за ЦСКА, может продолжить карьеру в НХЛ.

    В подписании 27-летнего игрока сборной России заинтересованы «Вашингтон», «Виннипег» и «Баффало», сообщает «Бизнес Online».

    Контракт Телегина с армейцами закончился, и хоккеист уже заявлял о намерении перебраться в НХЛ.

    В минувшем сезоне нападающий впервые завоевал Кубок Гагарина.

    В сезоне-2012/13 Телегин играл в АХЛ в системе «Виннипега», который в 2010 году задрафтовал его в четвертом раунде.

    Со статистикой Телегина можно ознакомиться здесь.

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