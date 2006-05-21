НХЛ. Телегин интересен «Вашингтону», «Виннипегу» и «Баффало»

Форвард Иван Телегин, выступавший в последние годы за ЦСКА, может продолжить карьеру в .

В подписании 27-летнего игрока сборной России заинтересованы , «Виннипег» и «Баффало», сообщает «Бизнес Online».

Контракт Телегина с армейцами закончился, и хоккеист уже заявлял о намерении перебраться в НХЛ.

В минувшем сезоне нападающий впервые завоевал Кубок Гагарина.

В сезоне-2012/13 Телегин играл в АХЛ в системе , который в 2010 году задрафтовал его в четвертом раунде.

Со статистикой Телегина можно ознакомиться здесь.