НХЛ. Телегин интересен «Вашингтону», «Виннипегу» и «Баффало»

Форвард Иван Телегин, выступавший в последние годы за ЦСКА, может продолжить карьеру в НХЛ.
В подписании 27-летнего игрока сборной России заинтересованы «Вашингтон», «Виннипег» и «Баффало», сообщает «Бизнес Online».
Контракт Телегина с армейцами закончился, и хоккеист уже заявлял о намерении перебраться в НХЛ.
В минувшем сезоне нападающий впервые завоевал Кубок Гагарина.
В сезоне-2012/13 Телегин играл в АХЛ в системе «Виннипега», который в 2010 году задрафтовал его в четвертом раунде.
Со статистикой Телегина можно ознакомиться здесь.