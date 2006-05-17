Малкин об иностранных тренерах в КХЛ: «Мне эта практика не нравится»

Нападающий «Питтсбурга» поделился мнением об иностранных тренерах в КХЛ.

– В НХЛ нет ни одного европейского тренера, кроме Крюгера, который канадец. В России уже есть Мактавиш, Хартли. Почему так происходит?

– На самом деле мне тоже эта практика не нравится. Считаю, что наши молодые тренеры, тот же Евгений Корешков, который сейчас в ЦСКА работает вторым тренером, могут справиться и в роли главного.

Я играл, когда в «Магнитке» был чех, потом канадец. Это очень сложно, нужен переводчик. Во время игры, когда им надо 30 секунд, чтобы что-то объяснить, 15 секунд уходит на перевод и не всегда улавливаешь информацию, которую хотят до тебя донести.

Не знаю, откуда это пошло. Но видим, как канадский специалист Боб Хартли показал себя в «Авангарде», вывел команду в финал. Тот же Кинг выиграл с «Металлургом» регулярный чемпионат. Они дают результат, значит, пока мастеровитее. Может, у них другое видение хоккея или мы до них не доросли. Наверное, у нас не так много квалифицированных тренеров. Но проблема с языком стоит на первом месте, – сказал Малкин.