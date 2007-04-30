Евгений Малкин: «В одном звене с Овечкиным у нас не получалось. Как-то глупо снова начинать»

Форвард сборной России Евгений Малкин рассказал, с кем будет играть в одной тройке на ЧМ-2019.

– Судя по тренировкам, уже есть понимание, с кем вы будете играть в одной тройке.

– Меня изначально поставили с Кучеровым – играем вместе с самой первой тренировки. Потом к нам присоединился и Гусев. Думаю, на чемпионате мира будет то же сочетание.

– А с Овечкиным готовы сыграть в одной тройке?

– Это не совсем от меня зависит, с кем буду играть. Но мы обсуждаем все и с главным тренером, и друг с другом.

Мы с Сашей уже играли вместе, в том числе на Олимпиаде в Сочи. Не думаю, что получалось. Мне кажется, что тренерский штаб снова нас ставить не будет.

На протяжении сезона в «Вашингтоне» Овечкин много играл с Кузнецовым – это уже устоявшееся сочетание. Зачем же разбивать такое звено? У них полностью налаженное взаимодействие. Все-таки они вместе завоевали Кубок Стэнли.

Нам как-то глупо снова начинать играть вместе с Овечкиным, – сказал Малкин.