Третьяк о ЧМ-2019: «Может, Малкин не должен играть с Овечкиным. В Сочи по одному голу забили, надо их развести»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, что многие российские игроки НХЛ получили возможность сыграть на ЧМ-2019 из-за вылета своих клубов из плей-офф.

«Двоякие чувства. Мне хотелось, чтобы Овечкин повторил прошлогодний успех, снова взяв Кубок Стэнли. К сожалению, не получилось. Зато теперь есть возможность участвовать в чемпионате мира, причем приехать вместе с друзьями из «Кэпиталс».

Задача у тренеров очень сложная. Трудно отказать звездам, ведущим игрокам НХЛ. А они ведь наши игроки, из России. Нужно четко понять, кто где нужен. Выстроить правильную тактику, подобрать звенья.

Может быть, Евгений Малкин не должен играть в звене с . Они выступали вместе в Сочи – и забили по одному голу. Это неправильно. И их надо развести. Потому что Евгений Кузнецов замечательно с Овечкиным играет и знает его фирменную точку, откуда Саша бьет. Знает его сильные стороны.

Поймите, это не я решаю. Мы с вами просто рассуждаем вслух, что бы мы делали. Но сегодня все зависит от сплочения, потому что мы помним чемпионат мира-2000 в Санкт-Петербурге, когда у нас была «команда».

Павел Буре тогда забивал по 50 голов. Алексей Жамнов, и кого только не было! Все звезды НХЛ приехали… И проиграли латышам, белорусам, американцам. Заняли 11-е место, ниже не было никогда! Каскад звезд не означает, что ты – победитель», – сказал Третьяк.