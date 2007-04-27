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    Третьяк о ЧМ-2019: «Может, Малкин не должен играть с Овечкиным. В Сочи по одному голу забили, надо их развести»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Владислав Третьяк Евгений Малкин Александр Овечкин чемпионат мира Иван Телегин Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, что многие российские игроки НХЛ получили возможность сыграть на ЧМ-2019 из-за вылета своих клубов из плей-офф. 

    «Двоякие чувства. Мне хотелось, чтобы Овечкин повторил прошлогодний успех, снова взяв Кубок Стэнли. К сожалению, не получилось. Зато теперь есть возможность участвовать в чемпионате мира, причем приехать вместе с друзьями из «Кэпиталс».

    Задача у тренеров очень сложная. Трудно отказать звездам, ведущим игрокам НХЛ. А они ведь наши игроки, из России. Нужно четко понять, кто где нужен. Выстроить правильную тактику, подобрать звенья.

    Может быть, Евгений Малкин не должен играть в звене с Александром Овечкиным. Они выступали вместе в Сочи – и забили по одному голу. Это неправильно. И их надо развести. Потому что Евгений Кузнецов замечательно с Овечкиным играет и знает его фирменную точку, откуда Саша бьет. Знает его сильные стороны.

    Поймите, это не я решаю. Мы с вами просто рассуждаем вслух, что бы мы делали. Но сегодня все зависит от сплочения, потому что мы помним чемпионат мира-2000 в Санкт-Петербурге, когда у нас была «команда».

    Павел Буре тогда забивал по 50 голов. Алексей Жамнов, и кого только не было! Все звезды НХЛ приехали… И проиграли латышам, белорусам, американцам. Заняли 11-е место, ниже не было никогда! Каскад звезд не означает, что ты – победитель», – сказал Третьяк. 

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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