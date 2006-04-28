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    «Витязь» победил «Торпедо» в финале «Кубка Газпром нефти» в Сочи. Матч собрал 7 тысяч зрителей

    Теги Авангард ЦСКА Локомотив Витязь Автомобилист Торпедо результаты фото Газпром КХЛ Югра Тршинец Ледовый дворец Большой Александр Дыбаль детский хоккей Хоккей

    Детская команда «Витязь» стала победителем «Кубка Газпром нефти»-2019.

    Тринадцатый розыгрыш турнира завершился в Сочи. Обладателем трофея стал «Витязь», победивший в суперфинале «Торпедо» (4:1). Решающий матч прошел на олимпийской арене «Большой» в присутствии 7 тысяч зрителей.

    В 2019 году в «Кубке Газпром нефти» участвовали 31 команда из 10 стран: России, Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Словакии и Чехии. Впервые на турнир приехали китайский «Куньлунь Ред Стар», австрийские «Блэк Уингс», немецкий «Юнгхайе», чешский «Оцеларжи Тршинец» и словацкий «Слован».

    Благодаря расширению географии команд-участниц «Кубок Газпром нефти» стал крупнейшим в мире некоммерческим хоккейным турниром в возрастной категории U-11. Игры проходили в Сочи в олимпийских ледовых дворцах «Айсберг» и «Большой». По итогам матчей тренерским штабам команд предоставлялись статистические данные по каждому хоккеисту.

    Официальное открытие турнира состоялось 23 апреля. После масштабного лазерного шоу на льду «Большого» впервые прошел «Матч будущих звезд». В нем встретились сборные «восточной» и «западной» групп. Торжественную церемонию открытия «Кубка Газпром нефти» посетило 5 тысяч зрителей, а победу со счетом 3:1 одержала сборная Запада.

    «В 2019 году у «Кубка Газпром нефти» новый чемпион! Мы поздравляем «Витязь» с завоеванием первого большого титула на международном уровне и победой в главном детском турнире!

    В следующем году мы очень рассчитываем на расширение за счет «хоккейных» стран Европы, пока не представленных в турнире.

    Спортивная инфраструктура олимпийского Сочи позволяет нам планировать такое развитие с сохранением высоких стандартов организации», – заявил глава оргкомитета турнира, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

    «Витязь» вышел в суперфинал, последовательно победив в плей-офф «Оцеларжи Тршинец» (10:0), ЦСКА (5:3) и «Локомотив» (2:1). «Торпедо» стало участником решающего матча, взяв в играх на вылет верх над «Автомобилистом» (5:4), «Авангардом» (3:1) и «Югрой» (3:1). Результаты всех матчей можно посмотреть по ссылке.

    Иллюстрация, фото: официальный сайт «Кубка Газпром нефти»

    Мальчишки с «Кубка Газпром нефти» уже профи. Играют в КХЛ, НХЛ и даже за сборную

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