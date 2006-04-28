«Витязь» победил «Торпедо» в финале «Кубка Газпром нефти» в Сочи. Матч собрал 7 тысяч зрителей

Детская команда «Витязь» стала победителем «Кубка Газпром нефти»-2019.

Тринадцатый розыгрыш турнира завершился в Сочи. Обладателем трофея стал «Витязь», победивший в суперфинале «Торпедо» (4:1). Решающий матч прошел на олимпийской арене «Большой» в присутствии 7 тысяч зрителей.

В 2019 году в «Кубке Газпром нефти» участвовали 31 команда из 10 стран: России, Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Словакии и Чехии. Впервые на турнир приехали китайский «Куньлунь Ред Стар», австрийские «Блэк Уингс», немецкий «Юнгхайе», чешский «Оцеларжи Тршинец» и словацкий «Слован».

Благодаря расширению географии команд-участниц «Кубок Газпром нефти» стал крупнейшим в мире некоммерческим хоккейным турниром в возрастной категории U-11. Игры проходили в Сочи в олимпийских ледовых дворцах «Айсберг» и «Большой». По итогам матчей тренерским штабам команд предоставлялись статистические данные по каждому хоккеисту.

Официальное открытие турнира состоялось 23 апреля. После масштабного лазерного шоу на льду «Большого» впервые прошел «Матч будущих звезд». В нем встретились сборные «восточной» и «западной» групп. Торжественную церемонию открытия «Кубка Газпром нефти» посетило 5 тысяч зрителей, а победу со счетом 3:1 одержала сборная Запада.

«В 2019 году у «Кубка Газпром нефти» новый чемпион! Мы поздравляем «Витязь» с завоеванием первого большого титула на международном уровне и победой в главном детском турнире!

В следующем году мы очень рассчитываем на расширение за счет «хоккейных» стран Европы, пока не представленных в турнире.

Спортивная инфраструктура олимпийского Сочи позволяет нам планировать такое развитие с сохранением высоких стандартов организации», – заявил глава оргкомитета турнира, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

«Витязь» вышел в суперфинал, последовательно победив в плей-офф «Оцеларжи Тршинец» (10:0), ЦСКА (5:3) и «Локомотив» (2:1). «Торпедо» стало участником решающего матча, взяв в играх на вылет верх над «Автомобилистом» (5:4), «Авангардом» (3:1) и «Югрой» (3:1). Результаты всех матчей можно посмотреть по ссылке.

Иллюстрация, фото: официальный сайт «Кубка Газпром нефти»

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