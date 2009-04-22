В Сочи стартует 13-й Международный турнир детских хоккейных команд «Кубок Газпром нефти»

В понедельник, 22 апреля, в Сочи откроется XIII международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти» — крупнейшее некоммерческое хоккейное соревнование в мире для игроков до 11 лет.

В 2019 году в нем примет участие 31 команда из 10 стран: России, Австрии, Беларуси, Китая, Чехии, Финляндии, Германии, Казахстана, Латвии и Словакии.

Первый «Кубок Газпром нефти» состоялся в конце 2007 года – в нем участвовали шесть детских команд из Сибири. С 2010 года он получил статус официального детского турнира КХЛ. С 2014 года соревнования стали проходить в двух группах: «Запад» и «Восток».

В прошлом году столицами «Кубка Газпром нефти» стали Омск и Сочи, а в 2019-м турнир примет только столица Олимпиады-2014 (арены тренировочного центра, ледовые дворцы «Айсберг» и «Большой»). Суперфинал, в котором встретятся победители групп «Запад» и «Восток», пройдет на главной площадке арены «Большой».

Суперфинал турнира и церемония награждения будут транслироваться в прямом эфире КХЛ ТВ.