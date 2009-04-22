Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    В Сочи стартует 13-й Международный турнир детских хоккейных команд «Кубок Газпром нефти»

    Теги детский хоккей Хоккей

    В понедельник, 22 апреля, в Сочи откроется XIII международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти» — крупнейшее некоммерческое хоккейное соревнование в мире для игроков до 11 лет.

    В 2019 году в нем примет участие 31 команда из 10 стран: России, Австрии, Беларуси, Китая, Чехии, Финляндии, Германии, Казахстана, Латвии и Словакии.

    Первый «Кубок Газпром нефти» состоялся в конце 2007 года – в нем участвовали шесть детских команд из Сибири. С 2010 года он получил статус официального детского турнира КХЛ. С 2014 года соревнования стали проходить в двух группах: «Запад» и «Восток».

    В прошлом году столицами «Кубка Газпром нефти» стали Омск и Сочи, а в 2019-м турнир примет только столица Олимпиады-2014 (арены тренировочного центра, ледовые дворцы «Айсберг» и «Большой»). Суперфинал, в котором встретятся победители групп «Запад» и «Восток», пройдет на главной площадке арены «Большой».

    Суперфинал турнира и церемония награждения будут транслироваться в прямом эфире КХЛ ТВ.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться